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Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании

30.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Казалось бы, совсем недавно наши дети отдыхали в летних лагерях на каникулах, а уже закончилась первая учебная четверть. Также быстро пролетит учебный год. Детвора вновь отправится в поездки, походы, многие поедут в оздоровительные лагеря. В области уже сегодня закладывается фундамент детского оздоровительного триместра-2019. Вне сомнения, будет учтен опыт и минувшего. Об итогах летней оздоровительной кампании этого года шла речь в облисполкоме на совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и областного межведомственного совета по вопросам оздоровления и санаторно-курортного лечения населения.
 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович отметил, что в области ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы оздоровительных лагерей, внедряются разнообразные формы отдыха и работы, ежегодно все больше детей отдыхают и оздоравливаются в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием.
 
– При подготовке к следующему сезону необходимо учесть недоработки, выявленные во время летнего оздоровительного периода этого года, – подчеркнул Виктор Андреевич. – В работе с детьми недопустим формализм. Для качественной организации летней оздоровительной кампании 2019 года необходимо не только продолжать укреплять материально-техническую базу лагерей и организовывать рекламную кампанию по их продвижению, но и прислушиваться к пожеланиям детей и родителей. Например, положительных отзывов заслужили лагеря на базе школ в живописной местности. Значит, необходимо продолжить практику их создания. 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
Как рассказал начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар, Гродненская область – лидер в стране в сфере детского оздоровления как по количеству отдохнувших летом детей, так и по качеству оказываемых услуг. 
 
– Летом 2018 года в лагерях различного типа оздоровились почти 60 тысяч детей. Большое внимание уделялось оздоровлению детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Работали 23 стационарных оздоровительных лагеря, 19 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, свыше 320 профильных, с дневным пребыванием – более 600. Свыше трех тысяч детей отдохнули в лагерях, расположенных в живописной местности. В следующем году в летнее оздоровление планируется вовлечь еще большее количество детей. Особое внимание будет уделено оздоровлению на стационарных базах – у тех ребят, кто отдыхал именно в таких лагерях, наблюдается выраженный оздоровительный эффект. В большинстве лагерей будет задействована пятая смена. В числе основных задач на 2019 год – совершенствование питания детей и создание безопасных условий их пребывания в лагерях, – отметил Анатолий Гончар. 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмила Ницкая обозначила позитивную динамику в развитии сети лагерей. 
 
– Если в 2015 году в регионе их работало около 700, то в нынешнюю оздоровительную кампанию их было уже 970. Четыре года назад оздоровили более 44 тысяч детей, а в этом сезоне на 16 тысяч мальчишек и девчонок больше. Особое внимание в этом году уделили занятости подростков и молодежи. Ребята трудились в студотрядах, занимались озеленением и благоустройством территорий школ, сельсоветов, собирали овощи и фрукты, выполняли другие работы, – уточнила она. 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
Людмила Ницкая подчеркнула положительный эффект от профилактических мер в летний оздоровительный период. В частности, снизился уровень подростковой преступности, а также количество случаев травматизма детей на дорогах. 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
 
Несмотря на достаточно слаженную схему оздоровления ребят, летом этого года во время надзорных мероприятий был выявлен ряд недоработок. В частности, нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, в некоторых лагерях хранилась продукция c истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность. Возникали вопросы и по подбору педагогических кадров для оздоровительных лагерей. По всем случаям виновные привлечены к ответственности.
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
– Среди проблем, которым также необходимо уделить особое внимание, – объекты, представляющие опасность жизни и здоровью детей. На чердаки, подвалы и в неиспользуемые здания доступ всегда должен быть закрыт, – добавила старший помощник прокурора области Светлана Нанкевич.
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
Во время подготовки к оздоровительному сезону 2019 года все заинтересованные еще не раз проведут тщательный анализ качества оздоровления и воспитания детей в лагерях. Среди задач на будущий год – продолжить работу по повышению квалификации педагогов и других работников, связанных с этой сферой, сформировать резерв кадров на должности руководителей лагерей, шире вовлекать в оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, провести среди родителей анкетирование и выяснить, что надо улучшить в работе лагерей, решить проблемы, связанные с организацией питания и его качеством. 
 
Лето-2018: в облисполкоме подвели итоги оздоровительной кампании
 
 
 
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Казалось бы, совсем недавно наши дети отдыхали в летних лагерях на каникулах, а уже закончилась первая учебная четверть. Также быстро пролетит учебный год. Детвора...
 
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