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В телефоне Роухани обнаружили прослушку
Мобильный телефон президента Ирана Хасана Роухани придется заменить из-за обнаружения в нем прослушки, сказал глава иранской Организации гражданской обороны, бригадный генерал Голам Реза Джалали.
Как
Джалали также добавил, что телефон прослушивали недавно. При этом он не уточнил, кто именно стоял за этим и какие сведения могли получить шпионы.
По словам Джалали, в ближайшее время аппарат президента ИРИ будет заменен на более безопасное устройство.
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Мобильный телефон президента Ирана Хасана Роухани придется заменить из-за обнаружения в нем прослушки, сказал глава иранской Организации гражданской обороны,...
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