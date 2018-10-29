В телефоне Роухани обнаружили прослушку





передае т Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство ИСНА. Какт Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство ИСНА.





Джалали также добавил, что телефон прослушивали недавно. При этом он не уточнил, кто именно стоял за этим и какие сведения могли получить шпионы.





По словам Джалали, в ближайшее время аппарат президента ИРИ будет заменен на более безопасное устройство.



