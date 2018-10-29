Теперь будут развивать Бобруйск. С Оршей разобрались









Совмин внес изменения в постановление 2006 года №185, в котором утверждались генеральные планы развития Молодечно, Орши и Бобруйска.

Корректировки, как указано в документе, внесены "в целях обеспечения комплексного развития города Бобруйска и создания в нем благоприятных условий жизнедеятельности населения".

Так, правительство получило Могилевскому облисполкому, мэрии Бобруйска и другим госорганам разработать и утвердить до 2021 года ряд документов. Среди них — схемы развития городского пассажирского транспорта и магистрально-уличной сети, а также схемы электро-, тепло- и газоснабжения, связи и водохозяйственного комплекса.

Требуется также утвердить детальный план развития подлежащих реконструкции и новому освоению территорий города, а также схемы озелененных территорий общего пользования.









Действующее правительство планирует придать "ускоренное развитие" 11 городам с населением более 80 тысяч, в числе которых, помимо Бобруйска, находятся Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск и Молодечно. Также "ускоренно развивать" планируют и Оршу — ситуация в городе стала одним из поводов для отставки прошлого состава правительства в августе этого года.