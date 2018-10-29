Роналду назвал главного виновника своего ухода из «Реала»

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«В клубе ко мне уже не относились так, как это было на протяжении предыдущих пяти лет. Особенно это было видно со стороны президента. Он смотрел на меня уже не как на незаменимого, и это заставило меня задуматься об уходе. Не было ощущения, что меня хотят удержать в клубе».





Роналду добавил, что «дело было не в деньгах».





«Если бы это было на самом деле так, то я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в «Юве» или «Реале». Но мой переход в «Ювентус» не был мотивирован деньгами. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница была лишь в том, что «Ювентус» по-настоящему хотел видеть меня в клубе, что они и показали на деле», - сказал он.









Роналду стал игроком «Ювентуса» в минувшее летнее трансферное окно. Сумма перехода составила порядка ста миллионов евро.



