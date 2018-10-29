ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду назвал главного виновника своего ухода из «Реала»

30.10.2018 18:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду главной причиной своего ухода из мадридского «Реала» назвал значительно ухудшившиеся отношения с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.


Как передает Oxu.Az, слова футболиста приводит France Football:

«В клубе ко мне уже не относились так, как это было на протяжении предыдущих пяти лет. Особенно это было видно со стороны президента. Он смотрел на меня уже не как на незаменимого, и это заставило меня задуматься об уходе. Не было ощущения, что меня хотят удержать в клубе».

Роналду добавил, что «дело было не в деньгах».

«Если бы это было на самом деле так, то я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в «Юве» или «Реале». Но мой переход в «Ювентус» не был мотивирован деньгами. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница была лишь в том, что «Ювентус» по-настоящему хотел видеть меня в клубе, что они и показали на деле», - сказал он.


Роналду стал игроком «Ювентуса» в минувшее летнее трансферное окно. Сумма перехода составила порядка ста миллионов евро.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду главной причиной своего ухода из мадридского «Реала» назвал значительно ухудшившиеся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначен новый главврач Слуцкой ЦРБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика