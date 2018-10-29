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Санитар-убийца признался в убийстве 100 пациентов. И это не последняя цифра
Бывший санитар Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство шести человек, вновь попал на скамью подсудимых. Теперь его обвиняют в убийстве еще 100 пациентов.
В первый же день судебного процесса по его делу, который начался во вторник, 30 октября, в нижнесаксонском городе Ольденбурге, на вопрос судьи, обоснованны ли обвинения в его адрес, Хёгель ответил: «Да».
Сторона обвинения говорит о низменных мотивах действий Хёгеля — скуке и стремлении добиться уважения коллег.
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Бывший санитар Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство шести человек, вновь попал на скамью подсудимых. Теперь его обвиняют в...
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