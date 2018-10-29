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Санитар-убийца признался в убийстве 100 пациентов. И это не последняя цифра

30.10.2018 18:47 — Разное | Партизан  
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Бывший санитар Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство шести человек, вновь попал на скамью подсудимых. Теперь его обвиняют в убийстве еще 100 пациентов.

В первый же день судебного процесса по его делу, который начался во вторник, 30 октября, в нижнесаксонском городе Ольденбурге, на вопрос судьи, обоснованны ли обвинения в его адрес, Хёгель ответил: «Да».

 41-летний подсудимый, который уже приговорен к пожизненному заключению за шесть убийств, теперь обвиняется еще в 100 случаях убийств, совершенных в 2000—2005 годах. Согласно обвинению, санитар, работавший в двух клиниках — в Ольденбурге и Дельменхорсте, делал больным в возрасте от 34 до 96 лет уколы, вводя медикаменты, что приводило к их смерти. После этого Хёгель пытался реанимировать пациентов, однако сделать это ему часто не удавалось.


 


Сторона обвинения говорит о низменных мотивах действий Хёгеля — скуке и стремлении добиться уважения коллег.

 Процесс по делу предположительно самого массового серийного убийцы в послевоенной истории Германии начался с минуты молчания в память об умерших, заседания продлятся ориентировочно до мая будущего года. Более 120 родственников жертв преступлений выступают в качестве соистцов.

 
 
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Бывший санитар Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство шести человек, вновь попал на скамью подсудимых. Теперь его обвиняют в...
 
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