Санитар-убийца признался в убийстве 100 пациентов. И это не последняя цифра

В первый же день судебного процесса по его делу, который начался во вторник, 30 октября, в нижнесаксонском городе Ольденбурге, на вопрос судьи, обоснованны ли обвинения в его адрес, Хёгель ответил: «Да».

41-летний подсудимый, который уже приговорен к пожизненному заключению за шесть убийств, теперь обвиняется еще в 100 случаях убийств, совершенных в 2000—2005 годах. Согласно обвинению, санитар, работавший в двух клиниках — в Ольденбурге и Дельменхорсте, делал больным в возрасте от 34 до 96 лет уколы, вводя медикаменты, что приводило к их смерти. После этого Хёгель пытался реанимировать пациентов, однако сделать это ему часто не удавалось.









Сторона обвинения говорит о низменных мотивах действий Хёгеля — скуке и стремлении добиться уважения коллег.

Процесс по делу предположительно самого массового серийного убийцы в послевоенной истории Германии начался с минуты молчания в память об умерших, заседания продлятся ориентировочно до мая будущего года. Более 120 родственников жертв преступлений выступают в качестве соистцов.