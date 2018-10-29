Одинокая старость: 77-летняя женщина несколько дней лежала мертвой в квартире

Intex-press обратились читатели, которые рассказали, что сотрудники МЧС 30 октября по выдвижной лестнице поднимались в одну из квартир дома №9 на улице Ленина. В редакциюобратились читатели, которые рассказали, что сотрудники МЧС 30 октября по выдвижной лестнице поднимались в одну из квартир дома №9 на улице Ленина.





Как рассказала жительница дома, машины ГРОЧС приехали к этому дому неспроста:





– Где-то пять дней назад пропала 77-летняя женщина, которая живет в нашем подъезде на четвертом этаже. Раньше она выходила на прогулку в любую погоду, а тут исчезла. Бывало, она выпивала и тогда дня два во двор не выходила, но в этот раз ее никто не видел уже долго. Близких родственников у нее здесь нет: муж и сын умерли, а внучка живет в Новочеркасске. Поэтому, когда бабушка перестала открывать дверь и выходить на улицу, мы забили тревогу. Позвонили внучке, она сказала обращаться в милицию.





По словам соседей, десять дней назад бабушку выписали из офтальмологического отделения больницы.





30 октября сотрудники ГРОЧС приехали к дому, чтобы забраться в квартиру. Так как дверь была заперта, они попали внутрь через окно. На диване обнаружили тело пожилой женщины.









Спасатели поднимаются в квартиру дома №9 на ул. Ленина. Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ





Соседи рассказывают, что умершая всю жизнь работала на швейной фабрике.





– Хорошая была женщина, добрая. Всегда подкармливала бездомных животных.