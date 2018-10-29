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МВД: практически весь контрафактный алкоголь поступает из России
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Более 95% такого контрафакта поступает в нашу страну из России.
МВД напоминает, что употребление фальсифицированного продукта нередко приводит к отравлению или обострению имеющихся заболеваний вплоть до летального исхода.
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По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, в Беларуси сотрудниками службы изъято 98 тыс. литров фальсифицированной алкогольной...
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