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Вечером Минск снова застрял в пробках

30.10.2018 19:37 — Разное | Tut.by  
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Вечером 30 октября столичные автомобилисты снова застряли в десятибалльных пробках. Сохраняются они и спустя час после окончания рабочего дня.


По информации «Яндекс.Пробки» в 19.20 на центральных улицах столицы заторы оценивались в 8 баллов.

На некоторых участках проспектов Независимости и Победителей, улиц Кальварийской, Городской Вал, Клары Цеткин, Энгельса, Янки Купалы и других скорость движения автомобильного потока составляет всего 3 км/ч.

Трудности для передвижения создают и около двадцати мелких аварий, который произошли в центре города.

 
 
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По информации "Яндекс.Пробки" в 19.20 на центральных улицах столицы заторы оценивались в 8 баллов.
 
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