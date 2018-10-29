Вечером Минск снова застрял в пробках

Вечером 30 октября столичные автомобилисты снова застряли в десятибалльных пробках. Сохраняются они и спустя час после окончания рабочего дня.





По информации «Яндекс.Пробки» в 19.20 на центральных улицах столицы заторы оценивались в 8 баллов.

На некоторых участках проспектов Независимости и Победителей, улиц Кальварийской, Городской Вал, Клары Цеткин, Энгельса, Янки Купалы и других скорость движения автомобильного потока составляет всего 3 км/ч.

Трудности для передвижения создают и около двадцати мелких аварий, который произошли в центре города.