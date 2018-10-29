ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калининградский "Автотор" освоит сборку нового флагманского седана Kia

30.10.2018 19:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Kia сертифицировала в России новое поколение роскошного седана K900, который ранее в этом году был представлен сперва в Корее (под именем K9), а затем и США.


По сравнению с предшественником, который в РФ известен под именем Quoris, новинка стала на 2,5 см длиннее (5,12 м), колесная база подросла на 6 см (до 3,1 м). Новый K900 будет доступен в соседней стране с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей на выбор — 3,3-литровым V6 мощностью 248 лошадиных сил и 413-сильным V8 объемом 5 л, работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.


В Kia говорят, что «по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей» корейской марки. В списке оснащения будут цифровая приборная панель, мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном и комплекс электронных вспомогательных систем Drive Wise.

Как и прежний Quoris, новый K900 будут собирать на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. У дилеров седан появится в первой половине 2019 года, подробная информация о спецификациях, комплектациях и ценах появится ближе к моменту начала продаж.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Kia сертифицировала в России новое поколение роскошного седана K900, который будет предлагаться с одним из двух бензиновых "атмосферников" на выбор
 
Новости дня
Новости разные
 
В парламенте Грузии поставили вопрос об отзыве инициированного правительством законопроекта о выращивании конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика