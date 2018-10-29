Компания Kia сертифицировала в России новое поколение роскошного седана K900 , который ранее в этом году был представлен сперва в Корее (под именем K9), а затем и США.





По сравнению с предшественником, который в РФ известен под именем Quoris, новинка стала на 2,5 см длиннее (5,12 м), колесная база подросла на 6 см (до 3,1 м). Новый K900 будет доступен в соседней стране с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей на выбор — 3,3-литровым V6 мощностью 248 лошадиных сил и 413-сильным V8 объемом 5 л, работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.





В Kia говорят, что «по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей» корейской марки. В списке оснащения будут цифровая приборная панель, мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном и комплекс электронных вспомогательных систем Drive Wise.

Как и прежний Quoris, новый K900 будут собирать на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. У дилеров седан появится в первой половине 2019 года, подробная информация о спецификациях, комплектациях и ценах появится ближе к моменту начала продаж.