Испанские власти выступили против захоронения Франко в главном соборе Мадрида

У властей Испании есть механизмы, чтобы не допустить переноса останков каудильо Франсиско Франко в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, заявила вице-премьер Испании Кармен Кальво, чьи слова приводит во вторник газета "Паис".

Такое заявление К.Кальво сделала на следующий день после встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Останки Франко не могут быть в месте, в котором их будут прославлять и чествовать. Это запрещено нашим законодательством...Кардинал полагает, что нам следует искать такое решение, при котором останки Франко были бы в достойном месте, но при этом не могли бы стать объектом какого-либо поклонения. У властей есть механизмы для того, чтобы добиться именно такого решения", - сказала К.Кальво.

Также К.Кальво рассказала, что архиепископ Мадрида кардинал Карлос Осоро, не поддерживает идею захоронения Ф.Франко в мадридском соборе.

"Кардинал Осоро сказал, что ему не нравится (идея захоронения Ф.Франко в соборе - ИФ), и мы договорились (с Ватиканом - ИФ) работать вместе для поиска решения ситуации, и им не может стать Альмудена", - сказала К.Кальво.

До сих пор правительство Испании утверждало, что у него нет возможностей помешать семье Франко перезахоронить останки своего предка в соборе Альмудена.

Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.

Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.