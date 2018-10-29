﻿ Испанские власти выступили против захоронения Франко в главном соборе Мадрида. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Испанские власти выступили против захоронения Франко в главном соборе Мадрида

30.10.2018 18:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

У властей Испании есть механизмы, чтобы не допустить переноса останков каудильо Франсиско Франко в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, заявила вице-премьер Испании Кармен Кальво, чьи слова приводит во вторник газета "Паис".

Такое заявление К.Кальво сделала на следующий день после встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Останки Франко не могут быть в месте, в котором их будут прославлять и чествовать. Это запрещено нашим законодательством...Кардинал полагает, что нам следует искать такое решение, при котором останки Франко были бы в достойном месте, но при этом не могли бы стать объектом какого-либо поклонения. У властей есть механизмы для того, чтобы добиться именно такого решения", - сказала К.Кальво.

Также К.Кальво рассказала, что архиепископ Мадрида кардинал Карлос Осоро, не поддерживает идею захоронения Ф.Франко в мадридском соборе.

"Кардинал Осоро сказал, что ему не нравится (идея захоронения Ф.Франко в соборе - ИФ), и мы договорились (с Ватиканом - ИФ) работать вместе для поиска решения ситуации, и им не может стать Альмудена", - сказала К.Кальво.

До сих пор правительство Испании утверждало, что у него нет возможностей помешать семье Франко перезахоронить останки своего предка в соборе Альмудена.

Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.

Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У властей Испании есть механизмы, чтобы не допустить переноса останков каудильо Франсиско Франко в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, заявила вице-премьер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санитар-убийца признался в убийстве 100 пациентов. И это не последняя цифра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика