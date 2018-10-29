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Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?
Новости Беларуси. Курс на безопасность и рост товарооборота: Беларусь и Армения сверяют часы. 30 октября во Дворце Независимости прошли переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты двух стран обсудили перспективы партнерских отношений. В основе взаимодействия – экономика. Динамика товарооборота положительная, но цифра в 30 миллионов долларов далеко не предел. Александр Лукашенко и Армен Саркисян обсудили вопросы безопасности в регионе, сотрудничества в рамках интеграционных объединений – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также на международной арене. Впрочем, страны связывают не только политика и финансы, но и крепкая дружба. Как отметил Александр Лукашенко, в лице Беларуси Армения всегда будет иметь хороших и надежных друзей.
Мюнхенская конференция – важнейший в мире форум по проблемам политики и международным отношениям. Принимая его, очевидно, что Беларусь стала общепризнанной площадкой для переговоров. Александр Лукашенко провел Саркисяна по коридорам, где в 2015-ом ходили лидеры «Нормандской четверки».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня и завтра, особенно завтра у нас основные мероприятия в рамках мюнхенской группы по вопросам безопасности. Этот вопрос очень важный и очень серьезный. Ваш приезд в Минск и участие в заседаниях группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема, это животрепещущий вопрос для армянского народа. Нашу позицию в этом плане вы знаете. Вы должны знать, что несмотря на разного рода рассуждения, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей.
Армен Саркисян, президент Армении:
Для Саркисяна как армянина это не пустые слова. Первая конференция группы ОБСЕ по поиску путей урегулирования Карабахского конфликта прошла в Минске. Международное доверие к Беларуси позволяет конфликтующим сторонам обсуждать самые проблемные вопросы.
Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
В этом году Армения празднует 27-летие независимости. Хотя политические реформы за последние пару лет изменили республику гораздо сильнее, чем четверть века.
Александр Лукашенко:
Часть разговора во Дворце Независимости была о потенциальном росте двусторонней торговли. Все-таки стабильность, предсказуемость и здесь хорошие факторы для сотрудничества.
Александр Лукашенко:
Высокие технологии и сельское хозяйство, то есть продукты питания – одни из приоритетов в программе развития армянского правительства. Разумеется, это та сфера, где Беларуси есть, что предложить. Сегодня обсуждалась возможность выстраивания контактов с нашими учеными. Саркисян в свое время защитил степень кандидата физико-математических наук. Стоял у истоков основания отдела компьютерного моделирования в Армении. Ему, кстати, приписывается и участие в создании популярной игры «Тетрис». Найти общий язык с белорусскими учеными и айтишниками будет легко.
Евгений Горин, СТВ:
При этом Армения, как и Беларусь, входит и в военно-политический блок ОДКБ, и в Евразийский экономический союз. А значит при наличии взаимной заинтересованности у наших стран большой потенциал для роста. Как в сфере безопасности, так и экономического сотрудничества.
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Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?
Новости Беларуси. Курс на безопасность и рост товарооборота: Беларусь и Армения сверяют часы. 30 октября во Дворце Независимости прошли переговоры на высшем уровне,...
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