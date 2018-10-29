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Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро

30.10.2018 19:21 — Разное | СТВ  
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Новости России. Полина Гагарина в необычном образе спела в метро.

По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет того, почему певица пела в метро, обещают раскрыть совсем скоро.

Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/dniru

Полина Гагарина исполнила песню «Кукушка». Начала свое выступление певица в необычном образе – на ней был надет бежевый плащ, шляпа и очки. Привычный блонд Гагарина тоже сменила – для образа стала брюнеткой.

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Однако после того, как артистка запела, зрители сразу поняли, кто перед ними.

Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро
Фото: instagram.com/gagara1987

По информации издания, затем Гагарина сняла свой необычный костюм и спела в привычном образе. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости России. Полина Гагарина в необычном образе спела в метро. По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет...
 
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