Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро

Новости России. Полина Гагарина в необычном образе спела в метро.

По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет того, почему певица пела в метро, обещают раскрыть совсем скоро.



Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/dniru

Полина Гагарина исполнила песню «Кукушка». Начала свое выступление певица в необычном образе – на ней был надет бежевый плащ, шляпа и очки. Привычный блонд Гагарина тоже сменила – для образа стала брюнеткой.

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой ( читать далее )

Однако после того, как артистка запела, зрители сразу поняли, кто перед ними.



Фото: instagram.com/gagara1987

По информации издания, затем Гагарина сняла свой необычный костюм и спела в привычном образе.