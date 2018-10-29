Даже Дональд Трамп позавидовал бы.

Новым президентом Бразилии стал ультраправый политик Жаир Болсонару.





Такой результат выборов уже называют эпохальным. Краткий перечень заголовков ведущих мировых СМИ на этот счет, говорит сама за себя: “Бразилия готова выбрать лицемера” (New York Times), “Страх и ненависть в Бразилии” (Guardian), “Бразилия получила лицензию на ненависть” (El Pais).





Во время предвыборной кампании Жаир Болсонару много говорил о том, что одним из его политических кумиров является президент США Дональд Трампю Из-за этого самого Болсонару называют "тропическим Трампом".





Так кого все же выбрали бразильцы?





Военный у власти

Жаир Болсонару 17 лет служил в десантных и артиллерийских войсках, а затем в 1988 году пришел в политику. Болсонару настоящий фанат периода военной диктатуры и репрессий в Бразилии 1964–1985 годов. Он оправдывает пытки и казни как "законную практику".





Болсонару выступает за резкое ограничение миграции из соседних стран и Африки, за свободное владение оружием, и за резкое сокращение налогов на богатых и социальных программ для бедных. Новый бразильский президент обещает самыми "жесткими методами" преодолеть коррупцию и преступность.





Разные обвинения

Болсонару ярый противник однополых браков. В одном из своих выступлений он приравнял усыновление детей однополыми парами к педофилии. "Лучше иметь мертвого сына, чем сына-гея", - считает политик.





Всю его политическую карьеру сопровождали скандалы. Болсонару обвиняют в женоненавистничестве. В 2003 году коллега-депутат Мария де Росарио назвала его “насильником”. “Вас бы я никогда не изнасиловал. Вы этого не достойны”, — ответил ей Болсонару. “У меня пятеро сыновей: четверо родились мужчинами, в последнем случае я дал слабину — и получилась женщина”, — сказал он в другой раз.





В апреле 2018 года Болсонару назвал жителей нескольких деревень, основанных потомками чернокожих рабов, “животными”, которые “даже недостойны размножаться”.

Защитников прав чернокожих он требовал “вернуть в зоопарк”. Защитников прав чернокожих он требовал “вернуть в зоопарк”.





Правда, это не помешало проголосовать за него многим темнокожим гражданам страны. Самые известные публичные сторонники нового президента — знаменитые бразильские футболисты, бывшие и нынешние, среди которых много темнокожих. Ривалдо, Кафу, Рональдиньо снимались в агитационных роликах Болсонару и активно поддерживали его на собственных страницах в соцсетях.





Покушение

Практически до голосования во втором туре Болсонару находился в больнице. На одном из предвыборных митингов он был тяжело ранен ножом в живот сумасшедшим. Этот инцидент, вероятно, также прибавил ему голосов избирателей.





Всему виной экономический кризис

Голосование за Болсонару называют протестным. На протяжении более десяти лет "Партия трудящихся" была у власти. За это время Бразилия пережила худшую в истории рецессию, а также крупнейший коррупционный скандал.





“Сторонники Болсонару считают его мессией, призванным вывести Бразилию из стагнации и преступности. Для критиков он - фашист. Впрочем, для большинства бразильцев смутный конгрессмен оказался просто меньшим злом в избирательном бюллетене”, - пишет Financial Times.





Болсонару сам по себе никакой загадки не представляет, считает латиноамериканист Татьяна Ворожейкина.





“Этот человек, 27 лет до этого бывший членом Палаты депутатов, был известен до сих пор как политический шут, "славный" своими сексистскими, расистскими, гомофобными высказываниями и тем, что он, бывший военный, открытый сторонник военной диктатуры, единственное, о чем сожалеет, – что военные "правильно пытали, но мало убивали", - комментирует Ворожейкина избрание Болсонару для Радио Свободы.

Вот теперь весь мир и гадает, какие изменения Болсонару привнесет в восьмую по величине экономику мира.