Где логика? Минчанка, укравшая видеорегистратор у контролера, сама пришла в милицию

пишет telegraf.by Подозреваемая увидела себя в СМИ и сама пришла в милицию, сообщила сегодня официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева,telegraf.by





Инцидент произошел утром 10 октября в троллейбусе маршрута №30. Не оплатившая проезд пассажира повздорила с контролерами. Женщину высадили на остановочном пункте «Коммунарка», и она скрылась, забрав видеорегистратор сотрудника «Минтранса». Вскоре столичные милиционеры обратились к гражданам за помощью в установлении личность женщины.









Увидев свою фотографию в СМИ, минчанка сама пришла в Ленинское РУВД. Она признала вину и заявила, что готова нести ответственность по закону. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



