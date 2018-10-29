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Где логика? Минчанка, укравшая видеорегистратор у контролера, сама пришла в милицию

30.10.2018 19:26 — Разное | Партизан  
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Сотрудники милиции разыскали женщину, которая из-за неоплаченного проезда поссорилась с контролером и унесла ее видеорегистратор.

Подозреваемая увидела себя в СМИ и сама пришла в милицию, сообщила сегодня официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева, пишет telegraf.by

Инцидент произошел утром 10 октября в троллейбусе маршрута №30. Не оплатившая проезд пассажира повздорила с контролерами. Женщину высадили на остановочном пункте «Коммунарка», и она скрылась, забрав видеорегистратор сотрудника «Минтранса». Вскоре столичные милиционеры обратились к гражданам за помощью в установлении личность женщины.

 

Увидев свою фотографию в СМИ, минчанка сама пришла в Ленинское РУВД. Она признала вину и заявила, что готова нести ответственность по закону. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


 
 
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Сотрудники милиции разыскали женщину, которая из-за неоплаченного проезда поссорилась с контролером и унесла ее видеорегистратор.
 
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