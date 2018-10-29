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Женщины Вороновщины в мужской профессии

30.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Женщины Вороновщины в мужской профессии

Вероника Дайлидко, Наталья Мелько и Анна Дулько.

Женщина-милиционер — давно не редкость, но все же эта служба требует от представительниц прекрасного пола особенных качеств и умений. Нужно иметь хорошую физическую подготовку, уметь стрелять, владеть приемами борьбы. Женщины перестали считать милицейскую профессию чисто мужской и с успехом реализуют себя на службе.

В преддверии Дня работников Департамента охраны МВД Республики Беларусь хочется познакомить читателей «ВГ» с женщинами, которые с достоинством несут на своих хрупких плечах нелегкий груз службы в Вороновском отделе Департамента охраны.

У нас пять сотрудниц: начальник штаба майор милиции Анна Дулько и милиционеры роты милиции прапорщики милиции Наталья Мелько и Вероника Дайлидко, старший сержант милиции Снежана Глушкевич и старшина милиции Анна Нагорная. Первой на службу в наш отдел поступила Наталья Мелько. Ее работу нельзя назвать романтичной, и об этом Наталья за шестнадцать лет службы знает не понаслышке. Со своими коллегами Вероникой Дайлидко и Снежаной Глушкевич она осуществляет охрану общественного порядка, пропускной режим на охраняемом объекте ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» и досмотр женского персонала и ручной клади, находящейся при них. Вероника пришла служить в отдел охраны пять лет назад. Она с детства мечтала стать милиционером, как ее папа. К слову, он прослужил в Вороновском отделе Департамента охраны 24 года и всегда был для нее примером. Девушка принимает активное участие в спортивной жизни подразделения, она не раз приносила в копилку отдела призовые места. Милиционер роты милиции Снежана Глушкевич служит в подразделении охраны уже восемь лет. Свой служебный долг девушка выполняет, не считаясь с личным временем, в праздничные и выходные дни. И о своем профессиональном выборе не жалеет. Форма и погоны укрепили ее внутренний дух.

В РПБ «Гайтюнишки» начинала свою службу и Анна Дулько. Благодаря огромному трудолюбию и целеустремленности спустя несколько месяцев работы была назначена на должность инспектора организационно-контрольного отделения, а в 2012 году Анна стала начальником штаба отдела охраны. Человек на своем месте — так коротко можно охарактеризовать сотрудницу. Скрупулезность, высокая работоспособность,  организованность, инициативность, дисципли-нированность, должное понимание своих служебных обязанностей — ее отличительные черты.


Женщины Вороновщины в мужской профессии

Нельзя не вспомнить в этот день еще одну сотрудницу Анну Нагорную. Временно она оставила службу, и причина более чем важная. Она находится в декретном отпуске по уходу за малышом. В семье Нагорных подрастают дочка и сын.

Кто-то скажет, что не женское это дело — погоны на плечах носить. Но именно женщины, выбравшие для себя такой профессиональный путь, найдут множество аргументов в опровержение этих слов.

Александр Станкевич,

начальник Вороновского отдела Департамента охраны.

 
 
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Вероника Дайлидко, Наталья Мелько и Анна Дулько. Женщина-милиционер — давно не редкость, но все же эта служба требует от представительниц прекрасного пола...
 
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