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Бумажные шедевры уедут в Ивье

30.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Бумажные шедевры уедут в Ивье

К областному празднику тружеников села «Дажынкі-2018», который пройдет на этот раз в Ивье, готовятся не только представители агропромышленного комплекса, сферы культуры нашего района, но и в Территориальном центре социального обслуживания населения. Сотрудники и посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов отправятся на праздник с выставкой декоративно-прикладного творчества. Надо сказать, что показать есть что. Работы выполнены в разных техниках, но преимущество отдается изделиям из бумажных трубочек, изготовление которых требует кропотливого труда.


Бумажные шедевры уедут в Ивье
Бумажные шедевры уедут в Ивье

— Самое сложное — это подготовить необходимое количество бумажной «лозы»: монотонное сворачивание газетной бумаги быстро надоедает. Когда же начинается само плетение, хочется побыстрее увидеть конечный результат, — признаются ребята. — Получаются интересные экспонаты.

Идеи, как и их исполнение, — совместные. И пока открывать все секреты мастера не хотят. Но, думаю, что работы наших земляков удивят не только ивьевчан, но и гостей праздника.


Бумажные шедевры уедут в Ивье
Бумажные шедевры уедут в Ивье
Бумажные шедевры уедут в Ивье
Бумажные шедевры уедут в Ивье

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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К областному празднику тружеников села «Дажынкі-2018», который пройдет на этот раз в Ивье, готовятся не только представители агропромышленного комплекса, сферы...
 
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