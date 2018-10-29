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Заседание клуба «Школа безопасного проживания», организованного при Территориальном центре социального обслуживания населения, на этот раз состоялось в необычной форме

30.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Заседание клуба «Школа безопасного проживания», организованного при Территориальном центре социального обслуживания населения, на этот раз состоялось в необычной форме

В рамках республиканской акции «За безопасность вместе» посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов пригласили на экскурсию и семинар-практикум в Вороновский РОЧС.


Заседание клуба «Школа безопасного проживания», организованного при Территориальном центре социального обслуживания населения, на этот раз состоялось в необычной форме

Сначала участники с интересом знакомились с техникой, снаряжением и спецоборудованием спасателей, задавали вопросы пожарным. Истории из службы экскурсанты насто-рожено примеряли на себя, ведь любая беспечность в быту может привести к непоправимому. Да и статистика говорит о том, что главной причиной гибели людей на пожарах в жилищном фонде является незнание либо пренебрежение гражданами мерами безопасности, так называемый человеческий фактор. Убедительны были сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям в рассказах о счастливых спасениях благодаря маленькому прибору — АПИ. Завершилась встреча обучением членов клуба мерам пожарной безопасности в быту.


Заседание клуба «Школа безопасного проживания», организованного при Территориальном центре социального обслуживания населения, на этот раз состоялось в необычной форме

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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В рамках республиканской акции «За безопасность вместе» посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов пригласили на...
 
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