Азбуку безопасности изучали в «Теремке»





Веселый, подвижный и спортивный праздник в детском саду №2 в Вороново объединил семьи.

Главным условием дружеского соревнования было знание правил дорожного движения и пожарной безопасности. Насколько ими владеют мамы и ребятишки, узнавала Фиксик Симка (воспитатель Ольга Мисейко), а также члены жюри — инспектор группы пропаганды РОЧС Андрей Винцкевич и лейтенант милиции ОГАИ Вероника Эйсмунт вместе с работниками детсада. Вскоре команды «Смельчаки» и «Крепыши» их порадовали отличными знаниями, также умелыми действиями во время шуточных испытаний. Чего только не довелось им делать! И «завалы» разбирали, и «потерпевших» спасали, и в роли автомобилистов и пешеходов побывали, и «огонь» тушили, и спасателей вызывали. Все это делали на скорость и с отличным настроением.

Во время всего соревнования обе команды шли вровень. Поэтому победу праздновала дружба. И «Смельчаков», и «Крепышей» наградили грамотами. Для юных участников конкурса Андрей Винцкевич приготовил подарок — книги «Правила безопасного поведения в различных ЧС».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

















































































































































































