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Около трети белорусов столкнулись с заражением своих устройств за последний год

30.10.2018 20:03 — Разное | Ежедневник  
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Около трети белорусов столкнулись с заражением своих устройств за последний год

Согласно данным «Лаборатории Касперского», 31% белорусов с толкнулись за прошедший год с вредоносным ПО, а 26% оказались жертвами взломов учетных записей.

Согласно данным исследования, которое было проведено компанией OMI (Online Market Intelligence) по заказу «Лаборатории Касперского», жители Беларуси активно пользуются социальными сетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами. При этом самым популярным мессенджером является Viber, который отметили 93%, и социальная сеть «ВКонтакте» (90%). Около 76% опрошенных активно используют интернет-банкинг, а 59% - услуги облачных сервисов для хранения данных. В пятерку лидеров вошли также онлайн-игры, которые отметили 49% опрошенных.

Все эти сервисы и онлайн-услуги улучшают жизнь современному человеку, однако они же несут множество угроз как личного характера, так и финансового. Как выяснилось в ходе исследования, за минувший год около трети (31%) респондентов признались, что столкнулись с заражением своих устройств вредоносным ПО, а 26% – со взломом учетной записи на том или ином интернет-ресурсе (от аккаунтов в социальных сетях до профилей в онлайн-магазинах и так далее). Это привело к тому, что в 22% случаев некоторые файлы оказались утеряны, в 14% жертвы злоумышленников теряли возможность пользоваться зараженным устройством в результате его блокировки, еще 14% случаев закончились выходом устройства из строя. Помимо этого, некоторые пользователи отметили, что гаджеты начинали рассылать спам (13%), а также, что определенные файлы оказались зашифрованы (9%).

Результаты опроса показали также, что несмотря на постоянно возрастающие угрозы кибератак, большинство белорусов по-прежнему беспечно относятся к элементарным мерам безопасности. Так 53% опрошенных согласились, что по запросу приложений разрешают доступ к своим контактам и фотографиям, еще 50% позволяют приложениям отслеживать свое местоположение, а 44% предоставляют им доступ к аккаунтам в социальных сетях.

«Как показало наше исследование, белорусы все более активно пользуются возможностями цифрового мира и доверяют различным сервисам значительный объем информации о себе и своих близких. Тем не менее люди по-прежнему остаются в определенной степени беспечными в вопросах онлайн-безопасности, рискуя сделать личные и корпоративные сведения достоянием злоумышленников. Так, 30% пользователей отметили, что предпочитают приобретать софт не только в официальных магазинах. А что касается сотрудников компаний, то 14%, например, признались, что передавали коллегам, которые не имеют отношения к технической поддержке, данные от своей корпоративной учетной записи. Поэтому мы видим свою миссию не только в том, чтобы разрабатывать и выпускать продукты, способные предотвратить различные киберинциденты, но и в том, чтобы доносить до каждого пользователя базовые правила цифровой грамотности», – отметил Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.

 
 
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Согласно данным «Лаборатории Касперского», 31% белорусов с толкнулись за прошедший год с вредоносным ПО, а 26% оказались жертвами взломов учетных записей.
 
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