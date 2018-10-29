Минтруда определило, сколько часов будут работать белорусы в 2019 году

Как стало известно, в Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2019 год. Она указана в Постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2018 г. №77.

Согласно документу, расчетная норма при полной норме продолжительности рабочего времени составит не более 2008 часов – для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье. Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье установлена норма в 2016 часов. К примеру, при восьмичасовом рабочем дне белорусы должны будут выходить на службу 251 и 252 дня соответственно.

При этом наниматель исходя из норм Трудового кодекса определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график работы (сменности), а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени.

Отметим, что данные нормативы устанавливаются ежегодно. В 2018 году расчетная норма рабочего времени составляет не более 2016 часов для пятидневки и не более 2022 часов – для шестидневной рабочей недели.