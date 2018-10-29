12-летней случчанке собирают средства для восстановления слуха





12-летняя случчанка живёт с хронической двухсторонней нейросенсорной тугоухостью четвертой степени. Чтобы ребёнок снова смог слышать мир, семье требуется собрать 57,2 тысяч рублей на приобретение системы кохлеарной имплантации.

— Я, Стречко Ольга Викторовна, обращаюсь к Вам за помощью в приобретении системы кохлеарной имплантации для нашей дочери Вероники на второе ухо стоимостью 57 200 белорусских рублей. Сама операция будет проводиться бесплатно в ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», — пишет мама девочки в группе помощи Вконтакте.

— Родилась наша девочка 10.10.2006 г. здоровой и активной. Развивалась с опережением возраста: рано села, пошла, первые осознанные слова говорила уже в 11 месяцев. После года ребенок тяжело перенес вирусную инфекцию – грипп. Возможно, он и стал причиной нашей глухоты. К 1 году и 9 месяцам из слов у нас практически ничего не осталось, слух падал постепенно, поэтому мы не заметили это сразу.

В 2 года ей был поставлен диагноз – хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Был страх, слезы, но мы все понимали, что надо двигаться дальше и искать выход. Слуховой аппарат нам не помог, но, к счастью, нашёлся более современный метод – кохлеарная имплантация (КИ). В нашей стране кохлеарный имплант бесплатно устанавливают только на одно ухо, так как это очень дорогостоящее техническое средство.

В возрасте 2 года и 7 мес. наш ребенок снова стал слышать правым ухом. Операция – это только начало длительного и трудоемкого пути в мир звуков. Научить ребенка слышать и говорить после КИ очень сложно. Наша жизнь с тех пор превратилась в бесконечные занятия: в саду со специалистами, дома, на улице с родителями. И вот, благодаря общим стараниям, Вероника заговорила! Это было сложно еще и потому, что имплант, который нам был установлен, имеет всего лишь 12 электродов, введенных в улитку, один из которых уже отключен, вместо миллионов погибших рецепторов улитки.

Ждать поставки более современной модели импланта и наружной части – речевого процессора – не было времени, потому что, чем старше ребенок, тем сложнее проходит реабилитация. Через 4 года после операции наружная часть, речевой процессор (РП), был заменен на более современную модель Opus2 благотворительным фондом «Шанс» в рамках благотворительной программы «Раннее выявление нарушений слуха у детей» на средства, предоставленные ОАО «Белгазпромбанк».

Сейчас Веронике 12 лет, она учится в массовой школе в 5 классе. Занимается рисованием и танцами. У нее много дипломов и грамот районного, областного и республиканского значения. Есть и международные. Она талантливая, старательная и целеустремленная девочка. Но, несмотря на успешную реабилитацию, она испытывает очень большие трудности.

Да, она слышит, но только пока работает речевой процессор и имплант. Малейшие поломки - и снова полная тишина… Тогда начинаются слезы и истерика... Она сама стала просить сделать ей операцию, чтобы никогда больше не остаться в тишине в самый неподходящий момент, но понимает, что слышать – это очень дорого, что таких огромных денег нет в нашей семье.

Простой способ помочь Веронике - пополнить благотворительный номер мтс +375(29)274-05-20 или карту «Беларусбанка» 4255-2001-7353-3118 срок до 07/19.

Подробности и финансовая отчётность публикуются в группе Стречко Вероника | тугоухость | Слуцк .



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