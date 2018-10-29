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100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно

30.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Около 100 литров краски сегодня вечером вылилось на проезжую часть по улице Болдина. Часть краски оказалась на асфальте, а часть залила VW Passat. За рулем легкового автомобиля была женщина.
 
 
 
 
Пока водитель припарковала автомобиль у края дороги и вышла из салона, никого причастного к инциденту вокруг уже не было. Она лишь немного оттерла стекла от краски, чтобы была видна дорога, и медленно поехала на мойку.
 
100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно
 
В это время у начала лужи припарковался автомобиль ГАИ с включенными маячками. Так инспектор обозначил опасное место, чтобы весь остальной поток направился по правой полосе. Размеры пятна впечатляют, часть машин уже успели раскатать краску колесами.
 
Еще через пару минут к инспектору подбежали молодые люди, которые и пояснили ситуацию.
 
– Это микроавтобус с нашей фирмы вез краску и в один момент перед водителем кто-то резко затормозил. Ему также пришлось внезапно остановиться, от чего тара с краской внутри грузового отсека разломалась. Вылилось порядка 100 литров краски, для нас это ущерб на 1500 рублей, примерно. Водитель приехал на нашу базу с разбитой тарой, он не предполагал, что при этом облил другой автомобиль и так залил дорогу, - рассказали сотрудники компании.
 
100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно
 
Сотрудники компании взяли у нас телефонный номер женщины из VW Passat и пообещали вернуть ее автомобилю прежний вид.
 
– Наше руководство в курсе ситуации, директор сейчас направляется сюда. Мы хотели остановить облитый Passat, но женщина уехала, пока мы подъезжали с другой стороны. Это водоэмульсионная краска, она отмоется, она не должна повредить кузов, - сказали ребята.
 
100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно
100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно
100 литров краски вылилось на VW Passat и на проезжую часть по улице Болдина В Гродно
 
Когда мы созвонились с женщиной, чтобы передать и ей телефон компании, то ее машину уже мыли на мойке. Конечно, водитель обрадовалась, что не осталась один на один с проблемой.
 
 
 
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Около 100 литров краски сегодня вечером вылилось на проезжую часть по улице Болдина. Часть краски оказалась на асфальте, а часть залила VW Passat. За рулем легкового...
 
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