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Дорожники Беларуси в ожидании снегопадов работают круглосуточно
30.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Дорожные службы Беларуси перевели на круглосуточный режим работы. Как заявляют специалисты, это связано с приближающимися снегопадами.
На предприятиях заготовили более 300 тысяч тонн антигололедной смеси. Также в республике приводят в порядок аварийные участки дорог.
По прогнозам, снег в Минске ожидается во второй половине ноября.
Напомним, в Москве также началась первая в этом сезоне противогололедная обработка дорог. Накануне в столице был зафиксирован самый холодный день с начала осени. Днем 29 октября столбики термометров в Москве показали минус 1 градус.
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На предприятиях заготовили более 300 тысяч тонн антигололедной смеси.
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