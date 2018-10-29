Дорожники Беларуси в ожидании снегопадов работают круглосуточно

Дорожные службы Беларуси перевели на круглосуточный режим работы. Как заявляют специалисты, это связано с приближающимися снегопадами.

На предприятиях заготовили более 300 тысяч тонн антигололедной смеси. Также в республике приводят в порядок аварийные участки дорог.



«Производится ремонт тротуаров и проезжей части, замена бортового камня. Также сейчас происходит переоборудование спецтехники для работы в зимний период. Уже переоборудовано 80% техники, поэтому зиму встретим достойно», – сказал заместитель генерального директора предприятия по обслуживанию дорог Минска Олег Лукашенко.

По прогнозам, снег в Минске ожидается во второй половине ноября.

Напомним, в Москве также началась первая в этом сезоне противогололедная обработка дорог. Накануне в столице был зафиксирован самый холодный день с начала осени. Днем 29 октября столбики термометров в Москве показали минус 1 градус.