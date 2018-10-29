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Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

30.10.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Маршрут, который связывает две столицы, бизнес-сообщества и семьи. 30 октября белорусский авиаперевозчик открыл новое сообщение «Минск–Кишенёв–Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже первый рейс показал – это не только имиджевый, но и неплохой коммерческий проект. Свободных мест не было.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Первый рейс из Минска в Кишинёве встречали пожарные. Зрелищная процедура – водяная арка – одна из авиационных традиций. Журналисты всех центральных телеканалов. Для Молдовы – это знаковое событие. И даже премьер-министр Павел Филип.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Близкая ментально, с взаимодополняемой экономикой и готовностью сотрудничать. Молдова отделана от Беларуси расстоянием и несколькими границами. Во всех смыслах подняться над этими препонами удалось после апрельского визита Александр Лукашенко в Молдову.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора авиакомпании «Белавиа»:
Во главу угла Президент ставит экономические показатели. В том числе и по конкретной линии. Мы не видели до этого момента целесообразность, возможность открытия этого рейса. Но ситуация изменилась по транзитным потокам в регионе, и мы нашли такую возможность. Рейс открыт.

Обкатать или облетать новый рейс доверили Владимиру Макею.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Владимир Макей, пилот:
Для меня это рост, открывать новое направление, новые места. Поэтому, на данный момент бешеный интерес и ответственность за то, что первый.

Пилот – однофамилец главы МИДа. Между странами сильна ещё и народная дипломатия.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Среди первых пассажиров нового сообщения даже трехмесячный Ярослав. Истерик не устраивал. Наверное, чувствовал важность момента. Наши страны связывают общие семьи и деловые интересы.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Виктор Станкевич, генеральный директор представительства «БелАЗ» в Молдове:
Дилер «МАЗа», «БелАза» и «Белкоммунмаша» в Молдове, поэтому приходится летать часто.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Белорусская техника в Молдове – лидер. Так даже не стесняются называть белорусские представительства. Менеджеры, работающие с тяжелыми машинами, искренне радовались новому авиасообщению. Даже туризм можно развивать.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Олег Голопятов, генеральный директор торгового дома «МТЗ-Лидер»:
Есть смысл какие-то экскурсии привозить на завод из наших потребителей в качестве повышения лояльности к бренду.

Прямые рейсы Минск-Кишинёв между нашим столицами были в советский период. Но это рейс первый за годы суверенитета обеих государств. Сейчас страны под единым европейским небом, у каждой, что называется, своя взлетная полоса. И общие чаяния мироустройства.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Для того, чтобы правильно найти решения тех замороженных конфликтов или тому, что угрожает миру в регионе, нужно очень хорошо понять, кому это выгодно. И найти подходы для того, чтобы убедить этих людей, страны, что нужно идти другим путем.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Павел Филип приглашение посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в Минске получил заранее. А теперь путь Минск-Кишинёв и обратно стал ещё легче и быстрее. Проект не столько имиджевый, сколько коммерческий. Пятьдесят первое регулярное направление белорусской авиакомпании связывает разные направления и даже континенты. Пример, на белорусском борту футболист из Кении.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Евгений Пустовой, СТВ:
В обе стороны, пять раз в неделю. Люди бизнеса говорят, время – деньги. Благодаря новому авиасообщению заметно сократиться время на дорогу. Вместо привычных суток – всего-то более часа. Изначально планировали борт на 60 пассажиров, но сейчас в воздухе находится более вместительный самолет. Все из-за того, что в Беларусь летит правительство делегации из Молдовы. Можно говорить о том, что межгосударственные отношения набирают новую высоту.

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

Значимость рейса подчеркнул и сбой электронного расписания. Название нового направления «Кишинёв» выделилось даже на табло с китайскими иероглифами.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Маршрут, который связывает две столицы, бизнес-сообщества и семьи. 30 октября белорусский авиаперевозчик открыл новое сообщение...
 
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