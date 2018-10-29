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Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв
Новости Беларуси. Маршрут, который связывает две столицы, бизнес-сообщества и семьи. 30 октября белорусский авиаперевозчик открыл новое сообщение «Минск–Кишенёв–Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже первый рейс показал – это не только имиджевый, но и неплохой коммерческий проект. Свободных мест не было.
Первый рейс из Минска в Кишинёве встречали пожарные. Зрелищная процедура – водяная арка – одна из авиационных традиций. Журналисты всех центральных телеканалов. Для Молдовы – это знаковое событие. И даже премьер-министр Павел Филип.
Близкая ментально, с взаимодополняемой экономикой и готовностью сотрудничать. Молдова отделана от Беларуси расстоянием и несколькими границами. Во всех смыслах подняться над этими препонами удалось после апрельского визита Александр Лукашенко в Молдову.
Игорь Чергинец, заместитель генерального директора авиакомпании «Белавиа»:
Обкатать или облетать новый рейс доверили Владимиру Макею.
Владимир Макей, пилот:
Пилот – однофамилец главы МИДа. Между странами сильна ещё и народная дипломатия.
Среди первых пассажиров нового сообщения даже трехмесячный Ярослав. Истерик не устраивал. Наверное, чувствовал важность момента. Наши страны связывают общие семьи и деловые интересы.
Виктор Станкевич, генеральный директор представительства «БелАЗ» в Молдове:
Белорусская техника в Молдове – лидер. Так даже не стесняются называть белорусские представительства. Менеджеры, работающие с тяжелыми машинами, искренне радовались новому авиасообщению. Даже туризм можно развивать.
Олег Голопятов, генеральный директор торгового дома «МТЗ-Лидер»:
Прямые рейсы Минск-Кишинёв между нашим столицами были в советский период. Но это рейс первый за годы суверенитета обеих государств. Сейчас страны под единым европейским небом, у каждой, что называется, своя взлетная полоса. И общие чаяния мироустройства.
Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Павел Филип приглашение посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в Минске получил заранее. А теперь путь Минск-Кишинёв и обратно стал ещё легче и быстрее. Проект не столько имиджевый, сколько коммерческий. Пятьдесят первое регулярное направление белорусской авиакомпании связывает разные направления и даже континенты. Пример, на белорусском борту футболист из Кении.
Евгений Пустовой, СТВ:
Значимость рейса подчеркнул и сбой электронного расписания. Название нового направления «Кишинёв» выделилось даже на табло с китайскими иероглифами.
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Новости Беларуси. Маршрут, который связывает две столицы, бизнес-сообщества и семьи. 30 октября белорусский авиаперевозчик открыл новое сообщение...
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