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Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября

30.10.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей от площади Мясникова до улицы Чапаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября

Реконструкция стартовала в марте. Все это время для жителей работал временный автобусный маршрут № 901 от диспетчерской станции «Дружная» до Комаровского рынка.

Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября

Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября

Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей от площади Мясникова до улицы Чапаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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