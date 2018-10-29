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Диван вынесли к подъезду для переезда. А его украли

30.10.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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Милиция установила личности мужчин, которые похитили диван стоимостью около Br300. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Центрального района Минска обратилась в милицию с просьбой найти похитителей ее дивана. Правоохранителям она рассказала, что 1 октября переносила вещи из-за предстоящего переезда. Спустя некоторое время после того, как диван был вынесен на улицу, хозяйка обнаружила его пропажу. «Сотрудники милиции установили, что диван украли 56-летний ранее судимый мужчина, работающий сантехником, а также его 45-летний знакомый», — проинформировали в ГУВД.

Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).


 
Теги: Минск
 
 
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Милиция установила личности мужчин, которые похитили диван стоимостью около Br300. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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