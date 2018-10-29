пишет Еврорадио. Список из 77 лент, которые хотят стать номинантами в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", на днях был озвучен Американской киноакадемией,Еврорадио.

"Естественно, мы надеялись, что попадём в список, собирали документы для подачи. Наши американские дистрибьюторы Oscilloscope сделали большую работу, чтобы помочь нам всё собрать", — говорит Оля Чайковская.





Лента "Дорога" является копродукцией шести стран — Беларуси, России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и США. Но, подчёркивает Чайковская, главной страной продукции является именно Беларусь. Интересно, что постер для ленты нарисовал сам Владимир Цеслер, в фильме звучит музыка этно-трио "Троица" и британского коллектива Red Snapper, с которым Оля познакомилась на фестивале "Мирум" и попросила разрешения на использование музыки в картине.







Фильм "Дорога" создан из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России, и отражает жизнь как беспристрастный наблюдатель. Фильм "Дорога" создан из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России, и отражает жизнь как беспристрастный наблюдатель.





Мировая премьера ленты состоялась в 2016 году в Амстердаме на фестивале документального кино IDFA, который считается Каннами документального кино. В Беларуси фильм был показан в этом году во время фестиваля "Северное сияние". За два года лента объездила более 80 кинофестивалей, в январе 2018 года вышла в американский прокат в 35 городах при поддержке одного из крупнейших американских дистрибьюторов Oscilloscope. Помимо всего, фильм получил рецензии в таких изданиях, который The New Yorker, Hollywood Reporter, VOX magazine, Esquire, Variety.





В декабре станет известно, попадёт ли "Дорога", как и лента "Хрусталь" Дарьи Жук, которая может попасть в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", в long-лист "Оскара". Так что, теперь можем болеть сразу за две белорусские ленты.



