|
Второй белорусский фильм претендует на "Оскар"
Полнометражный документальный фильм "Дорога" российского режиссёра Дмитрия Калашникова, который спродюсировала белорусская компания директора кинофестиваля "Северное сияние" Оли Чайковской "VoliaFilms", претендует на "Оскар".
Список из 77 лент, которые хотят стать номинантами в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", на днях был озвучен Американской киноакадемией,
"Естественно, мы надеялись, что попадём в список, собирали документы для подачи. Наши американские дистрибьюторы Oscilloscope сделали большую работу, чтобы помочь нам всё собрать", — говорит Оля Чайковская.
Лента "Дорога" является копродукцией шести стран — Беларуси, России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и США. Но, подчёркивает Чайковская, главной страной продукции является именно Беларусь. Интересно, что постер для ленты нарисовал сам Владимир Цеслер, в фильме звучит музыка этно-трио "Троица" и британского коллектива Red Snapper, с которым Оля познакомилась на фестивале "Мирум" и попросила разрешения на использование музыки в картине.
Фильм "Дорога" создан из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России, и отражает жизнь как беспристрастный наблюдатель.
Мировая премьера ленты состоялась в 2016 году в Амстердаме на фестивале документального кино IDFA, который считается Каннами документального кино. В Беларуси фильм был показан в этом году во время фестиваля "Северное сияние". За два года лента объездила более 80 кинофестивалей, в январе 2018 года вышла в американский прокат в 35 городах при поддержке одного из крупнейших американских дистрибьюторов Oscilloscope. Помимо всего, фильм получил рецензии в таких изданиях, который The New Yorker, Hollywood Reporter, VOX magazine, Esquire, Variety.
В декабре станет известно, попадёт ли "Дорога", как и лента "Хрусталь" Дарьи Жук, которая может попасть в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", в long-лист "Оскара". Так что, теперь можем болеть сразу за две белорусские ленты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полнометражный документальный фильм "Дорога" российского режиссёра Дмитрия Калашникова, который спродюсировала белорусская компания директора кинофестиваля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)