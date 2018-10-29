«Лесбиянки пусть будут, а пидо***ов за город в резервации». Бывший глава МИД Польши рассказал о переговорах с Лукашенко

Белсат. Во встрече также принимал участие бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle). Встреча Александра Лукашенко и Радослава Сикорского состоялась накануне президентских выборов 2010 года, пишетВо встрече также принимал участие бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle).





Гидо Вестервелле – министр иностранных дел Германии в 2009-2013 гг. Открытый гей. В 2016 году он умер от последствий лейкемии.





«Наша европейскость построена не только на толерантном отношении к национальным меньшинствам, но и к сексуальным меньшинствам», – цитирует сам себя Сикорский. – Лукашенко посмотрел на меня как на сумасшедшего и выдержав паузу с удивлением говорит: «Но у нас в Беларуси нет никаких сексуальных меньшинств». Польская и немецкая делегация пересматриваются и уже все, кто сидит за столом чувствуют себя сумасшедшими, но я решаю продолжать тему и обращаюсь к нему, как к пациенту: «Господин президент, я понимаю, что Беларусь имеет свою специфику. Но гипотетически, если такие меньшинства появятся, то вы будете относиться к ним толерантно?». Лукашенко смотрит то на меня, то на Вестервелле и улыбаясь говорит: «Ну, не знаю, не знаю… А… лесбиянки пусть будут… можно даже посмотреть. А пидо***ов мы в автобусы и вывезли за город в резервации».





Страница из книги «Польша может быть лучшей» Радослава Сикорского





Уже после выборов на пресс-конференции для российских СМИ Александр Лукашенко назвал этот разговор с Сикорским и Вестервелле недоразумением.





«Обиделся Вестервелле, что я там высказался, что я не принимаю… как это называется… этих гомо… нет, мужик с мужиком – это что? Гомосексуализм. Я не знал, честно. Мне министр написал, что у него [что Вестервелле гей. – Прим. Belsat.eu], я не дочитал эту справку», – рассказал Лукашенко.





По словам Лукашенко, когда Сикорский спросил его об отношении к лицам с гомосексуальной ориентацией, он начал рассуждать на эту тему: «Я и начал рассуждать, что если лесбиянство, то мы, мужики, виноваты. Если женщина с женщиной, то это терпимо. Но, говорю, когда уже этот гомосексуализм, то это ужас».





Во время той пресс-конференции Лукашенко заявил, что не хотел никого обидеть. «Я с издевкой это сказал. Ну, и этот Вестервелле сидит рядом. Боже мой, я каюсь до сих пор, думаю, кто меня за язык тянул. А он мне до сих пор это вспоминает. Да я не обидеть его хотел. Ради бога, если ему это нравится и там это принято, но это за гранью моего понимания. Я это честно сказал», – пояснил Лукашенко.







