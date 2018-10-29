ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощник госсекретаря США в Минске возложил цветы к памятнику Купале

30.10.2018 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Американский чиновник в Минске возложил цветы к памятнику Янке Купале. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом, сообщает на официальной странице в Фейсбуке пресс-служба американского посольства.


Фото: facebook.com/usembassy.minsk

К памятнику Песняру он принес букет белых и красных роз. Во время возложения цветов он сказал, что почтил видение Купалой белорусов как суверенной и независимой нации, сообщает TUT.by

Митчелл впервые приехал в Беларусь. Здесь он встретился с высокопоставленными белорусскими чиновниками для обсуждения американо-белорусского сотрудничества в ряде глобальных проблем.

Неделю назад Митчелл выступал на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра в международных делах, где заявил, что перед США стоит задача "укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников". Беларусь он назвал "частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма".


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский чиновник в Минске возложил цветы к памятнику Янке Купале. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в белорусскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика