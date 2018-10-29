Помощник госсекретаря США в Минске возложил цветы к памятнику Купале

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сообщает TUT.by К памятнику Песняру он принес букет белых и красных роз. Во время возложения цветов он сказал, что почтил видение Купалой белорусов как суверенной и независимой нации,TUT.by





Митчелл впервые приехал в Беларусь. Здесь он встретился с высокопоставленными белорусскими чиновниками для обсуждения американо-белорусского сотрудничества в ряде глобальных проблем.





Неделю назад Митчелл выступал на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра в международных делах, где заявил, что перед США стоит задача "укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников". Беларусь он назвал "частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма".



