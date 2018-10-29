|
Помощник госсекретаря США в Минске возложил цветы к памятнику Купале
Американский чиновник в Минске возложил цветы к памятнику Янке Купале. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом, сообщает на официальной странице в Фейсбуке пресс-служба американского посольства.
Фото: facebook.com/usembassy.minsk
К памятнику Песняру он принес букет белых и красных роз. Во время возложения цветов он сказал, что почтил видение Купалой белорусов как суверенной и независимой нации,
Митчелл впервые приехал в Беларусь. Здесь он встретился с высокопоставленными белорусскими чиновниками для обсуждения американо-белорусского сотрудничества в ряде глобальных проблем.
Неделю назад Митчелл выступал на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра в международных делах, где заявил, что перед США стоит задача "укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников". Беларусь он назвал "частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский чиновник в Минске возложил цветы к памятнику Янке Купале. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в белорусскую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)