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В Венеции сильное наводнение: под воду ушло ¾ старого города
В Венеции случилось сильнейшее за последние несколько десятков лет наводнение. Как сообщают зарубежные СМИ, по состоянию на вечер понедельника 77% исторической части города оказались под водой.
Фото: REUTERS
Сильные дожди и штормовой ветер подняли уровень воды на 1,56 метра, и это наибольший показатель с 1979 года. Рекордным было наводнение 1966 года, когда вода поднялась на 1,94 метра, пишет
Наводнения в Венеции — привычное явление, однако выше отметки в 1,1 метра уровень воды поднимается всего несколько раз в год. В последнее время количество сильных наводнений в Венеции увеличилось, и ученые связывают это с глобальным изменением климата.
Непогода пришла и в другие регионы Италии, что привело к отключениям электричества. В Риме отменены занятия в школах, а в Генуе случились перебои в движении поездов.
Есть информация о семерых погибших и нескольких десятках пострадавших. Один человек пропал без вести.
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В Венеции случилось сильнейшее за последние несколько десятков лет наводнение. Как сообщают зарубежные СМИ, по состоянию на вечер понедельника 77% исторической...
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