|
Аффтар жжот - не пройдет. Хотят ввести запрет на съёмки на улице без личного разрешения
В Конституционный суд обратились Белорусская республиканская коллегия адвокатов и общественный совет при Министерстве внутренних дел.
Они считают неприемлемой сложившуюся ситуацию, когда каждый человек имеет право снимать на фото и видео любого другого человека, находящегося в публичном пространстве — на улице, в транспорте, на массовой акции,
Адвокаты полагают, что публикация в интернете таких фото и видео сопряжено «с нарушением прав и законных интересов» граждан. По их трактовке, «использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».
Общественный совет при МВД добавляет еще одну проблему — мол, кто угодно фотографирует сотрудников милиции при исполнении.
Конституционный суд признал, что вопрос не урегулирован должным образом и предлагает правительству подготовить соответствующий законопроект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Конституционный суд обратились Белорусская республиканская коллегия адвокатов и общественный совет при Министерстве внутренних дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)