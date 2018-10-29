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Аффтар жжот - не пройдет. Хотят ввести запрет на съёмки на улице без личного разрешения

30.10.2018 19:50 — Разное | Партизан  
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В Конституционный суд обратились Белорусская республиканская коллегия адвокатов и общественный совет при Министерстве внутренних дел.

Они считают неприемлемой сложившуюся ситуацию, когда каждый человек имеет право снимать на фото и видео любого другого человека, находящегося в публичном пространстве — на улице, в транспорте, на массовой акции, пишет Наша нива.

Адвокаты полагают, что публикация в интернете таких фото и видео сопряжено «с нарушением прав и законных интересов» граждан. По их трактовке, «использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».

Общественный совет при МВД добавляет еще одну проблему — мол, кто угодно фотографирует сотрудников милиции при исполнении.


Конституционный суд признал, что вопрос не урегулирован должным образом и предлагает правительству подготовить соответствующий законопроект.


 
 
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В Конституционный суд обратились Белорусская республиканская коллегия адвокатов и общественный совет при Министерстве внутренних дел.
 
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