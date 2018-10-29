Аффтар жжот - не пройдет. Хотят ввести запрет на съёмки на улице без личного разрешения

пишет Наша нива. Они считают неприемлемой сложившуюся ситуацию, когда каждый человек имеет право снимать на фото и видео любого другого человека, находящегося в публичном пространстве — на улице, в транспорте, на массовой акции,Наша нива.





Адвокаты полагают, что публикация в интернете таких фото и видео сопряжено «с нарушением прав и законных интересов» граждан. По их трактовке, «использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».





Общественный совет при МВД добавляет еще одну проблему — мол, кто угодно фотографирует сотрудников милиции при исполнении.









Конституционный суд признал, что вопрос не урегулирован должным образом и предлагает правительству подготовить соответствующий законопроект.



