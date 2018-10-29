Разыскиваемая в Минске женщина увидела себя в СМИ и пришла в милицию

Как стало известно, инцидент произошел в общественном транспорте Минска в начале октября. Женщина проехала одну остановку и не «пробила» талон. Контролер потребовала заплатить штраф.

Конфликт продолжился на улице. В итоге женщина заплатила штраф, однако, когда она ушла, контролер обнаружила пропажу видеорегистратора. Под подозрение попала безбилетница, которую стала разыскивать милиция, в том числе через средства массовой информации.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна КОВАЛЕВА, после публикации фотографии подозреваемой, женщина увидела себя в СМИ и решила сама прийти в милицию. Она признала свою вину и готова нести ответственность в соответствии с законом.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина рассказала, что взяла прибор в порыве гнева и вскоре выбросила его.