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Разыскиваемая в Минске женщина увидела себя в СМИ и пришла в милицию

30.10.2018 21:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Разыскиваемая в Минске женщина увидела себя в СМИ и пришла в милицию
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в общественном транспорте Минска в начале октября. Женщина проехала одну остановку и не «пробила» талон. Контролер потребовала заплатить штраф.

Разыскиваемая в Минске женщина увидела себя в СМИ и пришла в милицию В Барановичах 22-летний безбилетник избил контролера в автобусе

Конфликт продолжился на улице. В итоге женщина заплатила штраф, однако, когда она ушла, контролер обнаружила пропажу видеорегистратора. Под подозрение попала безбилетница, которую стала разыскивать милиция, в том числе через средства массовой информации.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна КОВАЛЕВА, после публикации фотографии подозреваемой, женщина увидела себя в СМИ и решила сама прийти в милицию. Она признала свою вину и готова нести ответственность в соответствии с законом.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина рассказала, что взяла прибор в порыве гнева и вскоре выбросила его.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина, которая украла видеорегистратор у контролера в автобусе, пришла с повинной в милицию.
 
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