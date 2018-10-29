Беларусь и Молдова должны выходить на другие цифры товарооборота – Румас

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, чтобы обсудить актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества в различных областях, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Премьер-министры провели встречу в формате один на один. Затем состоялись переговоры в расширенном составе.

Как отметил руководитель белорусского правительства, у Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота.

"Молдова - наш крупный торговый партнер. Регулярно осуществляются визиты на высоком уровне. Мы дорожим тем уровнем взаимодействия, который у нас есть. Хотелось бы обсудить, что еще мы можем привнести, чтобы вывести торгово-экономическое и культурное сотрудничество на более высокий уровень", - сказал С.Румас.

По его словам, между Беларусью и Молдовой в последнее время произошла активизация межгосударственных контактов.

"Торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами остается в центре внимания глав правительств. Наши страны обладают большим потенциалом и в сельском хозяйстве и промышленности, и мы должны выходить на другие цифры товарооборота", - отметил премьер-министр Беларуси.

П.Филип подчеркнул, что отношения Беларуси и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.

"Сегодня открылось авиасообщение между Кишиневом и Минском. Довольно успешным проектом является сборка троллейбусов в Кишиневе. Я пообщался с руководителем "Белкоммунмаша", есть идея создания совместного предприятия", - рассказал он.

По итогам переговоров в присутствии премьер-министров состоялось подписание межправительственного соглашения между Беларусью и Молдовой о сотрудничестве в сфере образования.