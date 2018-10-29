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Беларусь и Молдова должны выходить на другие цифры товарооборота – Румас
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, чтобы обсудить актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества в различных областях, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Премьер-министры провели встречу в формате один на один. Затем состоялись переговоры в расширенном составе.
Как отметил руководитель белорусского правительства, у Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота.
"Молдова - наш крупный торговый партнер. Регулярно осуществляются визиты на высоком уровне. Мы дорожим тем уровнем взаимодействия, который у нас есть. Хотелось бы обсудить, что еще мы можем привнести, чтобы вывести торгово-экономическое и культурное сотрудничество на более высокий уровень", - сказал С.Румас.
По его словам, между Беларусью и Молдовой в последнее время произошла активизация межгосударственных контактов.
"Торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами остается в центре внимания глав правительств. Наши страны обладают большим потенциалом и в сельском хозяйстве и промышленности, и мы должны выходить на другие цифры товарооборота", - отметил премьер-министр Беларуси.
П.Филип подчеркнул, что отношения Беларуси и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.
"Сегодня открылось авиасообщение между Кишиневом и Минском. Довольно успешным проектом является сборка троллейбусов в Кишиневе. Я пообщался с руководителем "Белкоммунмаша", есть идея создания совместного предприятия", - рассказал он.
По итогам переговоров в присутствии премьер-министров состоялось подписание межправительственного соглашения между Беларусью и Молдовой о сотрудничестве в сфере образования.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, чтобы обсудить актуальные вопросы белорусско-молдавского...
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