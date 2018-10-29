Владимир Макей и Еврокомиссар Йоханнес Хан обсудили заимодействие Беларуси и ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел переговоры с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Встреча состоялась 30 октября в Минске, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"30 октября 2018 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, который находится в г.Минске для участия в заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах взаимоотношений Беларуси и Европейского союза.

"Стороны обсудили ход переговоров по совместным приоритетам партнерства на 2018-2020 годы и по соглашениям об упрощении визовых процедур и реадмиссии, процесс вступления Беларуси в ВТО, актуальное состояние и перспективы сотрудничества в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», реализацию в Беларуси ряда финансируемых Евросоюзом проектов", - отметили в министерстве.

Ранее в этот же день состоялась встреча Й.Хана с Премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом.