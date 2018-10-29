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Умер Давид Черкасский, создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»
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В Киеве в возрасте 86 лет умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook
В начале сентября Черкасский перенёс инсульт и с тех пор находился в больнице.
Давид Черкасский за свою карьеру снял более 20 мультфильмов, среди них такая классика, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Последней его работой стал мультфильм «Возвращение на остров сокровищ» 1995-го года. В 2010 году режиссёру присвоили звание Народного артиста Украины, а также он кавалер ордена «За заслуги» второй степени.
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В Киеве в возрасте 86 лет умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его...
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