Умер Давид Черкасский, создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

В Киеве в возрасте 86 лет умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.

В начале сентября Черкасский перенёс инсульт и с тех пор находился в больнице.

Давид Черкасский за свою карьеру снял более 20 мультфильмов, среди них такая классика, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Последней его работой стал мультфильм «Возвращение на остров сокровищ» 1995-го года. В 2010 году режиссёру присвоили звание Народного артиста Украины, а также он кавалер ордена «За заслуги» второй степени.