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Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

30.10.2018 20:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Портреты князей и изображения белорусских замков. Стенды на историческую тематику украсили солигорские остановочные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

Пилотный проект реализовали около горно-химического колледжа. Каждый плакат содержит краткую информацию о личности или достопримечательности. Теперь ожидание транспорта можно совместить с изучением истории. Идею тематических остановок будут развивать и дальше.

Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Дальнейшее оформление остановочных павильонов будет осуществляться в тематике близлежащих объектов культурного, массового назначения. Например, остановочные павильоны, находящиеся на новой поликлинике, будут оформлены в стиле медицины, павильоны на остановке «Кинотеатр «Зорка Венера» будут оформлены в виде истории кино. Планируется разработка других тематик.

Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

Сейчас в Солигорске реализуют программу реконструкции остановочных пунктов. С начала 2018 года здесь уже заменили 7 павильонов, в планах – модернизация еще трех. Для удобства пассажиров конструкции оснастили электронными табло с временем прибытия транспорта. В течение пяти лет современный вид приобретут все остановки города.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Портреты князей и изображения белорусских замков. Стенды на историческую тематику украсили солигорские остановочные пункты, сообщили в...
 
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