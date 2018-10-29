|
Новости экономики за 30.10.2018
Новости Беларуси. Какие прогнозы озвучивает Министерство экономики относительно торгово-экономических отношений с Китаем? Как изменится объем финансирования строительства жилья по субсидиям в 2018 году и когда заработает система жилищных строительных сбережений в Беларуси?
ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР
Увеличить товарооборот с Китаем до $3,5 млрд до конца года. Министерство экономики настроено оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 8 месяцев товарооборот между странами составил более 2 миллиардов долларов. КНР входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси, ежегодный товарооборот за последние годы в среднем около $3 млрд.
Новости по теме
«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?
Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв
В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы
Банки Беларуси выделили больше средств на строительство жилья с субсидиями
Новости экономики за 30.10.2018
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске
Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?
Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какие прогнозы озвучивает Министерство экономики относительно торгово-экономических отношений с Китаем? Как изменится объем финансирования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)