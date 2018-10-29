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Новости экономики за 30.10.2018

30.10.2018 20:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие прогнозы озвучивает Министерство экономики относительно торгово-экономических отношений с Китаем? Как изменится объем финансирования строительства жилья по субсидиям в 2018 году и когда заработает система жилищных строительных сбережений в Беларуси?

ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР

Увеличить товарооборот с Китаем до $3,5 млрд до конца года. Министерство экономики настроено оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.10.2018

За 8 месяцев товарооборот между странами составил более 2 миллиардов долларов. КНР входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси, ежегодный товарооборот за последние годы в среднем около $3 млрд.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Какие прогнозы озвучивает Министерство экономики относительно торгово-экономических отношений с Китаем? Как изменится объем финансирования...
 
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