ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У минчанки украли диван, оставленный ею во дворе дома на минуту

30.10.2018 21:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
У минчанки украли диван, оставленный ею во дворе дома на минуту
Фото из открытых источников

Как стало известно, женщина собралась переезжать. Она переносила вещи на улицу в ожидании машины. Вскоре хозяйка обнаружила пропажу дивана, который буквально на минуту оставила без присмотра во дворе. Женщина обратилась в милицию с просьбой найти вора.

У минчанки украли диван, оставленный ею во дворе дома на минуту В Боровлянах пациент больницы украл аппарат ЭКГ, не дождавшись очереди

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА, вскоре правоохранители установили личности людей, причастные к краже. Ими оказались 56-летний и 45-летний мужчины.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Сообщается, что стоимость похищенного дивана составляет около 300 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеистов "Динамо-Минск" после поражения от "Амура" отправили на Минский тракторный завод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика