У минчанки украли диван, оставленный ею во дворе дома на минуту

Как стало известно, женщина собралась переезжать. Она переносила вещи на улицу в ожидании машины. Вскоре хозяйка обнаружила пропажу дивана, который буквально на минуту оставила без присмотра во дворе. Женщина обратилась в милицию с просьбой найти вора.

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА, вскоре правоохранители установили личности людей, причастные к краже. Ими оказались 56-летний и 45-летний мужчины.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Сообщается, что стоимость похищенного дивана составляет около 300 рублей.