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Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва
Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусской столице ожидают более 70 высокопоставленных гостей: это руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты.
Так, сегодня в белорусскую столицу прилетел премьер-министр Молдовы. Кстати, первым прямым авиарейсом из Кишинева.
Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
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Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва
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Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24...
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