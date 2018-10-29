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Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

30.10.2018 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

В белорусской столице ожидают более 70 высокопоставленных гостей: это руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Так, сегодня в белорусскую столицу прилетел премьер-министр Молдовы. Кстати, первым прямым авиарейсом из Кишинева.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Когда говоришь об отношениях между странами, лучше всего, когда приходишь с конкретными делами. Например, сегодня мы прилетели прямым рейсом Кишинев – Минск. Если к этому добавить еще успешный проект – сбор троллейбусов в Кишиневе, есть мнение о создании совместного предприятия. Мы говорим о замене последних 100 троллейбусов. Опять же, это не есть что-то другое, как конкретный результат.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24...
 
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