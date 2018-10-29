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«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?
Новости Беларуси. Хулиганам могут запретить посещать матчи любимой команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наказание могут вынести на срок от 3-х месяцев до 3-х лет. Поводом может стать использование нацистской символики, мелкое хулиганство, насильственные действия, неповиновение сотрудникам милиции.
Сегодня в Беларуси активных футбольных фанатов порядка 3 000 человек, из них проблемных – 150. Именно эта категория болельщиков и подпадает под действие закона в первую очередь.
Для того, чтобы не пропустить хулиганов на спортивные соревнования, будут использовать систему видеомониторинга. В каждой конкретной ситуации – свой алгоритм действий.
Дмитрий Курьян, начальник УОП МВД Беларуси:
Ужесточение ответственности – мера вынужденная. Не все болельщики правильно понимают свободу слова и своих действий. Есть факты откровенных провокаций, многие хулиганы всё ещё выясняют отношения в драках. И не всегда это происходит за пределами стадионов.
Александр Холодинский, футболист ФК «Ислочь»:
Впервые на законодательном уровне бороться с хулиганами стали в Англии. Начиная с 80-х, там принимались специальные законы. Благодаря передовым технологиям и работе со зрителями власти успешно справились с этой проблемой.
Евгений Поболовец, СТВ:
О росте посещаемости постоянно говорят и в белорусских федерациях. Одним из вариантов решения проблемы и может стать более жёсткий закон в отношении хулиганов. Как футбол пришёл к нам из Англии, так и беспорядки на стадионах – из стран Западной Европы.
Анатолий Байдачный, заслуженный тренер Белорусской ССР:
Теперь за такие выходки хулиганам могут запретить ходить на стадион на срок от 3-х месяцев до 3-х лет. Также накажут за использование нацистской символики, за мелкое хулиганство и пьянство. Но установить виновных – не главное. Многие законопослушные болельщики подумают, идти ли на следующий матч любимой команды.
Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо–Минск»:
На форумах и в соцсетях болельщики неоднозначно принимают нововведения. Но так было поначалу и в Европе. По любому факту насилия на спортивной арене идёт жёсткая реакция со стороны ФИФА и КХЛ. Клубы получают серьёзные штрафы. Важно понимать, что для законопослушных болельщиков, утверждают авторы закона, принципиально ничего не изменится. А вот попасть или нет в списки хулиганов – зависит только от нас самих.
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«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?
Новости Беларуси. Хулиганам могут запретить посещать матчи любимой команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наказание могут вынести на срок от 3-х...
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