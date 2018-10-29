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Трамваи у вокзала вновь начнут курсировать с 1 ноября
Новости Беларуси. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей от площади Мясникова до улицы Чапаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Реконструкция стартовала в марте. Все это время для жителей работал временный автобусный маршрут № 901 от диспетчерской станции «Дружная» до Комаровского рынка.
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Новости Беларуси. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей от площади Мясникова до улицы Чапаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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