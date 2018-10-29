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В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы

30.10.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стало известно как, а вернее, сколько по времени будем работать в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы

В стране установили расчетную норму. Процесс этот ежегодный. Показатель нанимателям нужен для корректировки численности работников и продолжительности рабочего дня в соответствии с графиками. Итак, на пятидневной рабочей неделе
нужно будет трудиться меньше, чем в предыдущие годы, – 2008 часов. На шестидневке тоже не перетрудимся – 2016 часов.  Также мало по времени мы работали только в 2013 году.

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Новости Беларуси. Стало известно как, а вернее, сколько по времени будем работать в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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