Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске

Новости Беларуси. Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждали в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





С двухдневным визитом в Минске находится помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. На встрече с Владимиром Макеем речь шла о развитии двусторонних отношений в глобальном контексте. Это первый визит представителей США на таком высоком уровне за последние 10 лет.