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Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске
Новости Беларуси. Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждали в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С двухдневным визитом в Минске находится помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. На встрече с Владимиром Макеем речь шла о развитии двусторонних отношений в глобальном контексте. Это первый визит представителей США на таком высоком уровне за последние 10 лет.
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Новости Беларуси. Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждали в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С двухдневным визитом в...
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