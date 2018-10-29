ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

30.10.2018 20:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ситуация, связанная с конфликтом пассажира и контролера в общественном транспорте 10 октября, имеет продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

Минчанка проехала одну остановку и не успела пробить билет. Контролер потребовала заплатить штраф. Конфликт постепенно перекочевал на улицу. Пассажир все же заплатила штраф, а спустя некоторое время контролер обнаружила пропажу видеорегистратора. Подозреваемую начали искать. Но вскоре женщина сама пришла в милицию и призналась, что прибор взяла в порыве гнева и выбросила его. Теперь женщина признана подозреваемой.

Новости по теме

У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван

В Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей

В Полоцком районе два человека сдавали на металлолом украденные ограждения могил

Минчанин похитил у спавшего в больнице пациента кроссовки и рюкзак

188 шоколадок украл мужчина в одном из магазинов Минска

В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю женщину

В Минске мужчина похитил из магазина 188 плиток шоколада

В Минске мужчина украл три Volkswagen. Первую – через три часа после суда
Новости 24 часа

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы

Банки Беларуси выделили больше средств на строительство жилья с субсидиями

Новости экономики за 30.10.2018

Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске

Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ситуация, связанная с конфликтом пассажира и контролера в общественном транспорте 10 октября, имеет продолжение, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей и Еврокомиссар Йоханнес Хан обсудили заимодействие Беларуси и ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика