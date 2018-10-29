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Два автомобиля столкнулись на проспекте Независимости у цирка
Новости Беларуси. Фальстарт на перекрестке. ДТП с участием двух автомобилей произошло 30 октября на проспекте Независимости у цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько секунд до происшествия, движение здесь регулировал сотрудник ГАИ. По словам очевидцев, регулировщик покинул перекресток, но автолюбители не смогли сориентироваться в ситуации. В результате под колесами едва не оказался сам автоинспектор. К слову, никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Фальстарт на перекрестке. ДТП с участием двух автомобилей произошло 30 октября на проспекте Независимости у цирка, сообщили в программе Новости...
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