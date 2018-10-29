Макей и Лавров обсудили взаимодействие России и Беларуси в рамках интеграционных объединений

Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону сотрудничество Москвы и Минска в рамках интеграционных объединений.

Сообщение о разговоре размещено во вторник на сайте МИД РФ

"Обсуждалась проблематика взаимодействия России и Беларуси в рамках интеграционных объединений, а также актуальные вопросы двусторонних отношений", - сказано в сообщении.