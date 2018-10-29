Как помочь тяжелобольным детям, обсудят представители 11 стран в Минске

Научно-практическая конференция по развитию паллиативной помощи детям пройдет в Минске с 9 по 11 ноября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Международная научно-практическая конференция «Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь» пройдёт в Минске", - говорится в сообщении.

На конференции будут подняты вопросы обеспечения прав ребенка на качественную паллиативную помощь, исследованы основные тенденции развития паллиативной помощи в мире и в странах постсоветского пространства, определены пути взаимодействия государственных и общественных структур, а также рассмотрены различные модели оказания паллиативной помощи детям.

В роли спикеров выступят ведущие специалисты в области оказания паллиативной помощи из 11 стран: Великобритании, Израиля, России, Таджикистана, Украины, Беларуси, Армении, Бельгии, Латвии, Литвы, Армении.

Проведение конференции организовано общественной благотворительной организацией «Белорусский детский хоспис» в рамках реализации проекта международной технической помощи «Разработка пилотного проекта для защиты прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Беларуси», финансируемого ЕС, совместно с благотворительной организацией HealthProm (Великобритания) при поддержке министерства здравоохранения Республики Беларусь.