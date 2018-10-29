Ряд европейских стран оказался во власти снегопадов, ливней и штормового ветра

Сильный снегопад и проливные ливни обрушились в течение вторника на юго-восточную часть Франции, сообщают европейские СМИ.

Наиболее сложная ситуация сложилась в регионах Овернь, Лимузен, Рона-Альпы и Бургундия, где из-за непогоды почти 200 тыс. жилых домов остались без электричества. Автомобильные дороги завалены снегом, что привело к многокилометровым пробкам. Более 1 тыс. человек оказались заблокированы в своих машинах на трассе в районе Центрального массива.

Мощные порывы ветра и проливные дожди затронули также французский остров Корсика, где из-за непогоды закрыли морские порты и отменили ряд авиарейсов.

В соседней с Францией Италии также наблюдается непростая метеорологическая ситуация. В шести областях Италии действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. Ранее сообщалось, что, по последним данным, жертвами стихии там стали уже 11 человек.

Штормовой ветер, который сопровождается ливнями, обрушился и на Адриатическое побережье Хорватии. В ряде прибрежных городов затоплены улицы, отключено электричество.

Расположенный на границе с Италией швейцарский кантон Тичино также оказался под властью стихии. Многие дороги затоплены, повалены деревья. Из-за сильных порывов ветра повреждены крыши жилых домов.

В южной части Австрии власти вдоль рек устанавливают специальные искусственные барьеры, поскольку из-за ливней уровень воды сильно поднялся. Местные власти опасаются, что если дожди не прекратятся, реки выйдут из берегов, что приведет к наводнениям.