|
Соболенко с победы стартовала на Малом итоговом турнире WTA
Белоруска Арина Соболенко одержала победу на старте турнира в Чжухае, который называют Малым итоговом турнире года WTA.
Соболенко обыграла Эшли Барти со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Следующей соперницей А.Соболенко станет Каролин Гарсия из Франции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко одержала победу на старте турнира в Чжухае, который называют Малым итоговом турнире года WTA. Соболенко обыграла Эшли Барти со счетом 6:4,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)