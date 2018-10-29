После 11 поражения подряд в КХЛ хоккеистов "Динамо-Минск" отправили на Минский тракторный завод. Туда "зубры" поехали на следующий день после того, как проиграли "Амуру" – 3:6.



Команда в полном составе прошла алко-контроль на входе на территорию завода, совершили экскурсию в музей МТЗ, посетили три цеха завода.

Пообщались хоккеисты и с рабочими МТЗ. Болельщики задавали игрокам вопросы о причинах неудачной игры и планах на ближайшие матчи.



А руководство ХК "Динамо-Минск" выразило уверенность, что экскурсия на завод станет для хоккеистов хорошим стимулом прервать неудачную серию.

"Если после этого визита хоккеисты не дадут с "Куньлунем" 120%, нужно заканчивать тогда… Это экскурсия должна придать команде импульс. Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду", - заявил во время встречи с рабочими МТЗ ассистент главного тренера ХК "Динамо-Минск" Сергей Стась.



"У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится", - добавил генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Свой следующий матч минское "Динамо" проведет 1 ноября. Соперником команды Горди Дуайера будет "Куньлунь".

Фото: pressball.by