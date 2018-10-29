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Хоккеистов "Динамо-Минск" после поражения от "Амура" отправили на Минский тракторный завод
После 11 поражения подряд в КХЛ хоккеистов "Динамо-Минск" отправили на Минский тракторный завод. Туда "зубры" поехали на следующий день после того, как проиграли "Амуру" – 3:6.
Пообщались хоккеисты и с рабочими МТЗ. Болельщики задавали игрокам вопросы о причинах неудачной игры и планах на ближайшие матчи.
"Если после этого визита хоккеисты не дадут с "Куньлунем" 120%, нужно заканчивать тогда… Это экскурсия должна придать команде импульс. Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду", - заявил во время встречи с рабочими МТЗ ассистент главного тренера ХК "Динамо-Минск" Сергей Стась.
Свой следующий матч минское "Динамо" проведет 1 ноября. Соперником команды Горди Дуайера будет "Куньлунь".
Фото: pressball.by
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После 11 поражения подряд в КХЛ хоккеистов "Динамо-Минск" отправили на Минский тракторный завод. Туда "зубры" поехали на следующий день после того, как проиграли...
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